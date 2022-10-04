В Нидерландах установили потолок цен на энергию для потребителей
Власти Нидерландов установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина.
"Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр… Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", — сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.
Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
https://1prime.ru/energy/20221004/838355204.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.