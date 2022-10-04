ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина. Потолок цен на газ не снизит его стоимость, заявила польский министр

"Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр… Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", — сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.

Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.