ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Франции во вторник официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF, сообщило агентство AFP со ссылкой на коммюнике финансового регулятора Франции (AMF). Французские власти завершают выбор нового главы национализируемой EDF

"Французское государство во вторник официально запустило процесс национализации корпорации EDF", – сообщило агентство.

На данный момент государство контролирует 84% акций корпорации. Во вторник было размещено публичное предложение покупки с целью выкупить остальные 16% акций компании. Сумма сделки составит 9,7 миллиарда евро, уточняет агентство.

В июле французское правительство объявило о планах национализировать энергетическую корпорацию EDF, которая закончила первое полугодие с рекордными убытками. Согласно отчету корпорации, они составили 5,3 миллиарда евро.

В августе EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.

На прошлой неделе стало известно, что новым главой корпорации станет Люк Ремон, занимавший должность главы международных операций в компании Schneider Electric, который сменит на этом посту Жана-Бернара Леви.