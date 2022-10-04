ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором атомных электростанций Франции, заявила, что закончила ремонтные работы на трех атомных реакторах, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на коммюнике корпорации. Французская энергокомпания EDF понесла рекордные убытки в первом полугодии

"Ремонтные работы на трех энергоблоках, затронутых коррозией на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов, закончены", – сообщило агентство.

Речь идет о ректорах на АЭС "Бюже", Шинонской АЭС и АЭС "Каттеном".

Во Франции в настоящее время работают 28 атомных реакторов из 56 атомных энергоблоков.

В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке.

EDF обязалась перезапустить все остановленные атомные энергоблоки к зиме, чтобы избежать нехватки электричества в стране.

Electricite de France (EDF) — крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 миллионов домов.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что французское государство официально запустило процесс национализации корпорации. Сумма сделки составит 9,7 миллиарда евро.