ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. Reuters: Нидерланды поддержат введение лимита цен на российский газ

"Ситуация в сфере энергетики и цены (на электроэнергию — ред.) вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах. Поэтому хорошо, что мы приехали сегодня в Берлин с правительственной делегацией, чтобы обсудить это с правительством Олафа Шольца", — написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество — 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

Сообщалось также, что власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране.