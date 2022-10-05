БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — ПРАЙМ. Всё запланированное на текущий год крупнотоннажное оборудование общим весом более 15,7 тысячи тонн доставлено для строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) в Приамурье, сообщает пресс-служба Амурского ГХК. Нефть Urals в сентябре торговалась в Европе со скидкой, сообщил источник

"В Россию доставлено всё запланированное на 2022 год оборудование для строительства Амурского ГХК. Перевалка последней партии технологических грузов завершилась 2 октября в акватории морского порта Де-Кастри в Хабаровском крае. В текущую навигацию морскими судами в страну доставлено 186 единиц крупнотоннажного оборудования общим весом более 15,7 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Оборудование перегрузили на баржи для дальнейшей транспортировки буксирами по дальневосточным рекам к причалу вблизи Свободного. Речной этап доставки грузов для ГХК продолжится до конца навигационного периода – к месту строительства направляются 11 баржебуксирных составов с технологическими грузами, в том числе важное и уникальное оборудование. Сейчас на строительной площадке Амурского ГХК ведется подготовка фундамента, а также идёт сборка двух кранов грузоподъемностью 320 и 600 тонн для монтажа поступающего оборудования, уточняет ГХК.

Амурский ГХК (СП "Сибура" и китайской Sinopec) строится в районе города Свободного в Амурской области, поблизости от технологически связанного с ним Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) компании "Газпром". И сырьем для ГХК должна стать этановая фракция и сжиженные углеводородные газы (СУГи) с этого ГПЗ. Плановая мощность производства полиэтилена на Амурском ГХК 2,3 миллиона тонн в год, полипропилена — 400 тысяч тонн в год.

Предполагалось что в эту навигацию на строительную площадку Амурского ГХК прибудет ключевое оборудование установки пиролиза — один из самых больших в мире компрессоров пирогаза мощностью 93,4 МВт, а самым тяжелым грузом текущей навигации станут три бойлера высокого давления весом по 400 тонн каждый. Это оборудование предназначено для выработки пара для технологических и вспомогательных нужд производства.

Первая партия крупногабаритного и тяжеловесного оборудования на строящийся комплекс прибыла в августе. Было доставлено 26 позиций, в том числе конвекционные модули печей пиролиза, а также емкостное оборудование. Оно предназначено для установки пиролиза Амурского ГХК. При весе от 100 до 150 тонн длинна каждого модуля составляет около 20 метров, ширина — около 4 метров.