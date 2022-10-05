МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия намерена расширять совместную работу с Индонезией в разработке нефтегазовых месторождений и создании перерабатывающих мощностей, сообщил в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ и нефтепродуктов

Он отметил, что Москва в сотрудничестве со странами АСЕАН ориентируется на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.

"Такой опыт, например, уже имеется с Индонезией, причем двустороннее сотрудничество в этой области будет расширяться", — сказал Ноздрев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.