Россия планирует расширять сотрудничество с Индонезией в нефтегазовой сфере
Дипломат Ноздрев заявил о намерении России расширять сотрудничество с Индонезией в нефтегазе
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия намерена расширять совместную работу с Индонезией в разработке нефтегазовых месторождений и создании перерабатывающих мощностей, сообщил в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
Он отметил, что Москва в сотрудничестве со странами АСЕАН ориентируется на реализацию более продвинутых проектов, связанных с совместной разработкой нефтегазовых месторождений и созданием перерабатывающих мощностей.
"Такой опыт, например, уже имеется с Индонезией, причем двустороннее сотрудничество в этой области будет расширяться", — сказал Ноздрев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/energy/20221005/838361831.html
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