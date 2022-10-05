МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в сентябре выросло на 0,4% и составило 85,2 миллиарда кВт.ч, выработка снизилась на 1,5%, до 85,9 миллиарда кВт.ч, сообщил "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС).

"Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило 85,2 миллиарда кВт.ч, что…на 0,4% больше аналогичного показателя 2021 года", — говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2022 года составила 85,9 миллиарда кВт.ч, что на 1,5% меньше выработки в сентябре прошлого года, также сообщил оператор.