МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) будет работать под руководством профильных российских ведомств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

"ЗАЭС находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Дипломат подтвердил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в скором времени посетит Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС и безопасности станции.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что объект целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, поскольку ЗАЭС должна работать. Сейчас станция подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не производит электроэнергию.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.