МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство Японии примет "беспрецедентные" меры для ограничения роста тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний, в то время как ослабление иены ускорят инфляцию, а вероятность рецессии в мировой экономике создает угрозу экономике Японии, сказал в среду премьер-министр Фумио Кисида. Минфин Японии приготовился к "решительным мерам" в отношении иены

По его словам, рост цен на энергоносители и продовольствие в результате украинского конфликта в сочетании с ослаблением иены, а также вероятностью замедления роста мировой экономики являются существенными факторами риска для экономики Японии.

Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в сентябре потребительские цены в Токио росли самым быстрым темпом с 2014 года, что усилило давление на потребителей в то время, когда курс иены упал до минимумов за 24 года.

До конца октября правительство подготовит новый план стимулирования экономики, в который войдут меры прямого сдерживания роста тарифов на электроэнергию, сказал Кисида. Крупные компании Японии пессимистично оценивают состояние экономики

На фоне падения рейтингов правящая партия Японии рассматривает возможность выделения 100 млрд долларов США на борьбу с инфляцией.

Что касается слабости иены, то Японии важно увязать этот фактор с оживлением экономики путем восстановления въездного туризма, возвращения иностранных компаний в страну и роста экспорта сельскохозяйственной продукции, добавил премьер.

В ответ на вопрос представителя оппозиции о крайне мягкой политике Банка Японии, которая способствует ослаблению иены, Кисида сказал, что меры денежно-кредитной политики находятся в компетенции центрального банка.