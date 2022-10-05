Премьер Японии Кисида пообещал принять масштабные меры для ограничения тарифов на электричество
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство Японии примет "беспрецедентные" меры для ограничения роста тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний, в то время как ослабление иены ускорят инфляцию, а вероятность рецессии в мировой экономике создает угрозу экономике Японии, сказал в среду премьер-министр Фумио Кисида.
По его словам, рост цен на энергоносители и продовольствие в результате украинского конфликта в сочетании с ослаблением иены, а также вероятностью замедления роста мировой экономики являются существенными факторами риска для экономики Японии.
Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в сентябре потребительские цены в Токио росли самым быстрым темпом с 2014 года, что усилило давление на потребителей в то время, когда курс иены упал до минимумов за 24 года.
До конца октября правительство подготовит новый план стимулирования экономики, в который войдут меры прямого сдерживания роста тарифов на электроэнергию, сказал Кисида.
На фоне падения рейтингов правящая партия Японии рассматривает возможность выделения 100 млрд долларов США на борьбу с инфляцией.
Что касается слабости иены, то Японии важно увязать этот фактор с оживлением экономики путем восстановления въездного туризма, возвращения иностранных компаний в страну и роста экспорта сельскохозяйственной продукции, добавил премьер.
В ответ на вопрос представителя оппозиции о крайне мягкой политике Банка Японии, которая способствует ослаблению иены, Кисида сказал, что меры денежно-кредитной политики находятся в компетенции центрального банка.
https://1prime.ru/energy/20221005/838363795.html