МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проведет соответствующие консультации в связи с планами России взять под управление работу Запорожской АЭС. Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность России, подписал в среду президент РФ Владимир Путин.

"Генеральный директор МАГАТЭ проведет консультации с соответствующими органами власти после появившихся сегодня сообщений, что Россия планирует контролировать работу ЗАЭС", — говорится в заявлении международного агентства.

Гросси в среду уже выехал в Киев, затем он прибудет в Россию. Как отмечается, в ходе этого визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.