Глава МАГАТЭ проведет консультации в связи с планами России по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ проведет консультации в связи с планами России взять ЗАЭС под управление
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проведет соответствующие консультации в связи с планами России взять под управление работу Запорожской АЭС.
Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность России, подписал в среду президент РФ Владимир Путин.
"Генеральный директор МАГАТЭ проведет консультации с соответствующими органами власти после появившихся сегодня сообщений, что Россия планирует контролировать работу ЗАЭС", — говорится в заявлении международного агентства.
Гросси в среду уже выехал в Киев, затем он прибудет в Россию. Как отмечается, в ходе этого визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221005/838371327.html
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