"Росатом" запустил процесс интеграции ЗАЭС в российскую энергетическую систему
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. "Росатом" запустил процесс интеграции Запорожской атомной электростанции в российское энергетическое поле после указа президента России о передаче АЭС в управление РФ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.
"Режим Зеленского остался без крупнейшей в Европе атомной станции, производящей около 30% всей электроэнергии, необходимой Киеву. "Росатом" уже запустил процесс интеграции Запорожской АЭС в российское энергетическое поле", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://1prime.ru/energy/20221005/838371519.html