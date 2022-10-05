СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. "Росатом" запустил процесс интеграции Запорожской атомной электростанции в российское энергетическое поле после указа президента России о передаче АЭС в управление РФ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожскую АЭС передадут под контроль российских ведомств

Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

"Режим Зеленского остался без крупнейшей в Европе атомной станции, производящей около 30% всей электроэнергии, необходимой Киеву. "Росатом" уже запустил процесс интеграции Запорожской АЭС в российское энергетическое поле", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.