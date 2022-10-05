МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Гендиректор шведской энергетической компании Vattenfall Анна Борг допустила, что цены на электроэнергию этой зимой могут в два раза превысить показатели этого же периода в прошлом году. В Евросоюзе согласовали новые меры в ответ на высокие цены на энергию

В эфире телеканала SVT Борг утвердительно ответила на вопрос ведущей о том, могут ли цены на электричество увеличиться в два раза по сравнению с зимой 2021 года.

По данным телеканала, в декабре 2020 года одно домохозяйство в Швеции платило 1 560 шведских крон за электроэнергию (143 доллара), в декабре 2021 этот показатель составил 6 500 крон (595 долларов). В декабре 2022 года эта цифра может составить около 13 тысяч крон (1 191 доллар).

В конце сентября финская электросетевая компания Fingrid обновила свой ежемесячный прогноз по доступности электроэнергии зимой с учетом возможного дефицита поставок из Швеции.