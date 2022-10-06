Дипломат Тяпкин заявил, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, Германия уже начала выполнять "русофобские установки" Вашингтона, заявил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.
По его словам, на это указывают заявления немецкой элиты о готовности отказаться от российского газа в ближайшее время и гордость, которую в этой связи испытывает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Дипломат отметил, что шаги в таком направлении предпринимались еще при Ангеле Меркель.
"Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца — и все станет ясно", — подчеркнул Тяпкин в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что Германия заморозила проект российского газопровода "Северный поток – 2", оказывала давление на дочерние предприятия "Газпрома" и фактически национализировала немецкие активы "Роснефти". Кроме того, Берлин не предпринял каких-либо действий в связи в блокировкой транзита российского газа Украиной и Польшей.
"При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия"", — указал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://1prime.ru/energy/20221006/838375185.html