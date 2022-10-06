МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, Германия уже начала выполнять "русофобские установки" Вашингтона, заявил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин. МИД допустил полный отказ Германии от российского газа

По его словам, на это указывают заявления немецкой элиты о готовности отказаться от российского газа в ближайшее время и гордость, которую в этой связи испытывает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Дипломат отметил, что шаги в таком направлении предпринимались еще при Ангеле Меркель.

"Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца — и все станет ясно", — подчеркнул Тяпкин в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что Германия заморозила проект российского газопровода "Северный поток – 2", оказывала давление на дочерние предприятия "Газпрома" и фактически национализировала немецкие активы "Роснефти". Кроме того, Берлин не предпринял каких-либо действий в связи в блокировкой транзита российского газа Украиной и Польшей.

"При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия"", — указал дипломат.

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