МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейские санкции не повлияли на совместную работу России и Венгрии по строительству атомной электростанции "Пакш – 2", сообщил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин. Россия второй раз за месяц поставила топливо в Венгрию для АЭС "Пакш"

"На сегодняшний день все совместные проекты с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме", — сообщил он РИА Новости.

По словам дипломата, стороны полностью выполняют все обязательства и надеются на реализацию проекта в соответствии с графиком..

Россия и Венгрия в конце 2014 года заключили соглашение о строительстве на единственной венгерской АЭС "Пакш" новых – пятого и шестого – энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту. Проект получил название "Пакш – 2", Москва пообещала выдать Будапешту государственный заем на сумму до десяти миллиардов евро на его реализацию. При этом общая стоимость работ оценивается в 12,5 миллиарда евро.

Венгерские власти неоднократно подчеркивали значимость атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности страны

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