МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Иран рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов, заявил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Белый дом призвал сокращать зависимость от иностранных производителей нефти

"В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", — сказал он.

Комментируя ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, Асадзаде отметил: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".

Ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в 40 миллиардов долларов, которое предполагает разработку месторождений Киш, Северный Парс и еще ряда других, об этом в середине июля сообщала иранская сторона. ОПЕК+ решил снова сокращать добычу

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.