Польша ввела второй режим угрозы энергетической инфраструктуре за границей
Премьер Польши Моравецкий ввел второй режим угрозы энергетической инфраструктуре страны за границей
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша ввела режим угрозы второго уровня польской энергетической инфраструктуре за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер Матеуш Моравецкий, сообщил Центр информации правительства.
Распоряжение премьера будет действовать с 6 октября до 30 ноября.
Как уточняется, четырехступенчатый "режим угрозы BRAVO" вводится при возникновении повышенной и предсказуемой угрозы терроризма. Он обязывает сотрудников полиции иметь при себе длинноствольное оружие и бронежилеты. Кроме того, будут проводиться проверки на транспорте и в общественных зданиях, а также проверки отдельных граждан.
"Это означает, что у служб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20221006/838376381.html
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