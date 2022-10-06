МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша ввела режим угрозы второго уровня польской энергетической инфраструктуре за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер Матеуш Моравецкий, сообщил Центр информации правительства. Россия изучит "все опции" для расследования терактов на "Северных потоках"

Распоряжение премьера будет действовать с 6 октября до 30 ноября.

Как уточняется, четырехступенчатый "режим угрозы BRAVO" вводится при возникновении повышенной и предсказуемой угрозы терроризма. Он обязывает сотрудников полиции иметь при себе длинноствольное оружие и бронежилеты. Кроме того, будут проводиться проверки на транспорте и в общественных зданиях, а также проверки отдельных граждан.

"Это означает, что у служб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность", — говорится в сообщении.