МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европа может столкнуться с деиндустриализацией и массовыми протестами из-за углубления энергокризиса, считает премьер Бельгии Александер де Кроо. Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

"Мы можем столкнуться с массовой деиндустриализацией европейского континента… и долгосрочные последствия этого могут действительно быть очень-очень глубокими", — рассказал он газете Financial Times.

По его словам, это произойдет, если не вмешаться в ситуацию на газовом рынке. Жители европейских стран могут "выйти из себя", если продолжат получать большие счета за электричество, отметил политик.

Для урегулирования ситуации де Кроо призвал ограничить цены на российский газ и СПГ, а также начать переговоры с альтернативными поставщиками сырья. Он также предложил запустить "механизм солидарности", который позволит обеспечить поставки газа тем странам, которые все еще закупают его из России, в случае сокращения импорта.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть ограничений затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.