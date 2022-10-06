МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство Норвегии решило увеличить налоги на прибыль нефтегазовых предприятий для стабилизации накоплений пенсионного фонда, сообщил минфин страны. Премьер Бельгии предрек Европе деиндустриализацию из-за цен на топливо

Отмечается, что мера начнет действовать с 2023 года. Необлагаемая налогом ставка дохода снизится с 17,69 до 12,4 процента.

Как пояснили в ведомстве, власти Норвегии ввели временные налоговые правила для нефтяной отрасли на фоне пандемии COVID-19 и последовавшего за ней падения цен на нефть. Однако сейчас ситуация изменилась и стоимость топлива выросла.

Как ожидается, повышение сборов принесет бюджету дополнительные доходы на сумму до двух миллиардов норвежских крон (примерно 200 миллионов долларов). Средства будут перечислены в норвежский пенсионный фонд, который за последние полгода понес значительные убытки.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть ограничений затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.