МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Италия смогла заполнить свои газовые хранилища и готова в тому, чтобы спокойно пережить грядущую зиму, заявил глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Премьер Бельгии предрек Европе деиндустриализацию из-за цен на топливо

"Российский газ в значительной степени замещен, наши хранилища полны", — сообщил он в ходе вебинара, который организовала газета Il Messaggero.

По словам Дескалци, те поставки российского газа, которые еще продолжаются, идут стабильно. Это примерно 10-15 миллионов кубометров в сутки. Однако для обеспечения стабильности энергосистемы неорбходимо больше российского топлива, отметил он.

Кроме того, глава Eni не исключил технических проблем со странами-поставщиками и наступление более холодной зимы.

"В последнее время эффективность увеличилась и потребление газа сократились на 10-15%. Мы должны быть не пессимистами, но реалистами", — заключил он. Назван регион, который поплатится за энергокризис в Европе

"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации и заявил, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями. Как объяснил глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, приостановка была связана с необходимостью внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, а не с политическими мотивами.

В среду российская компания сообщила, что достигла договоренностей с потребителями в Италии и возобновит прокачку топлива через Австрию.