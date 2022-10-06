МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Китайский спрос на импортные сырьевые товары, вероятно, увеличится в 4-м квартале, поскольку инвестиции в инфраструктурные проекты и производство стали набирают обороты. Вместе с тем, Пекин наращивает экспорт нефтепродуктов, рассказал Reuters один из представителей отрасли. Премьер Бельгии предрек Европе деиндустриализацию из-за цен на топливо

В первом полугодии Китай снизил импорт энергоносителей и металлов, поскольку антиковидные ограничения ослабили экономику страны. Однако Пекин пообещал ввести ряд стимулирующих мер.

Между тем решение властей Китая увеличить квоту на экспорт нефтепродуктов подстегнет спрос на нефтеналивные танкеры.

КНР может сыграть важную роль в мировой нефтеперерабатывающей системе, поставляя в Европу недостающие баррели.