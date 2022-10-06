ПАРИЖ, 6 окт — ПРАЙМ. Министр-делегат по вопросам городов и жилищного строительства в правительстве Франции Оливье Кляйн предложил сократить на месяц отопительный сезон в стране в целях экономии электроэнергии, передает телеканал BFMTV. СМИ: группа стран предложила ЕС ввести ценовой коридор на весь импорт газа

Сообщается, что Кляйн предложил начинать отопительный сезон во Франции с 1 ноября вместо 15 октября, а заканчивать его 1 апреля вместо 15 апреля.

"Сокращение (отопительного сезона) на месяц позволит нам сэкономить 12% энергии", — заявил министр-делегат.

В четверг правительство Франции представило план "энергетической трезвости" – конкретные меры по снижению потребления электричества в стране на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство ранее призвало все предприятия и транспортные компании представить конкретные шаги по снижению потребления энергии.

Власти Франции также распорядились поддерживать температуру в помещениях не выше 19 градусов, подсветка ряда административных зданий и музеев будет впредь выключаться после 22 часов.