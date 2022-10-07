МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Евросоюз "медленно истекает кровью" из-за санкций против России, власти должны изменить ошибочную санкционную политику. заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Эксперт спрогнозировал влияние новых санкций ЕС на российский бизнес

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд… Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" — написал он в соцсетях.

По словам премьера, страны ЕС обсудили на неформальной встрече вопросы обеспечения региона газом и электричеством.

Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств.

Он подчеркнул, что Венгрия "отвоевала" освобождение от нефтяного эмбарго и санкций на другие энергоресурсы. Однако рост цен на сырье является проблемой для страны, указал Орбан.