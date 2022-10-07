МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европа погрязла в невиданном прежде энергокризисе с непредсказуемыми последствиями для экономики и безопасности региона, пишет обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер. Лидеры Евросоюза обсудят цены на энергию в пятницу

По словам эксперта, Европейский Союз погрузился в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности. Кроме того, происходит истощение немецкой промышленности, а также ряд других проблем на фоне ЧП на "Северных потоках".

При этом, указал Метер, европейские власти продолжают обещать альтернативные российским источники энергии в связи с введением санкций.

Такая политика, по его мнению, губительна для Европы, так как грядущая зима будет холоднее обычного. В статье отмечено, что в Германии и Италии, например, уже начались серьезные проблемы с энергетической безопасностью.

"Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна", — добавил обозреватель.

Кроме того, на фоне кризиса в Германии намерена возвыситься Польша. Автор отметил, что Варшава не обладает теми же экономическими возможностями, что Берлин, но она пользуется поддержкой Вашингтона.

Так, подчеркнул Метер, Польша выдвинула Германии требования о репарациях за Вторую мировую войну.

Берлин отказался удовлетворить требование Варшавы, однако судьбу страны Вашингтон уже решил, добавил обозреватель.

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