Обозреватель Geopolitika сообщил, что Европа поставила себя на грань катастрофы
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европа погрязла в невиданном прежде энергокризисе с непредсказуемыми последствиями для экономики и безопасности региона, пишет обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.
По словам эксперта, Европейский Союз погрузился в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности. Кроме того, происходит истощение немецкой промышленности, а также ряд других проблем на фоне ЧП на "Северных потоках".
При этом, указал Метер, европейские власти продолжают обещать альтернативные российским источники энергии в связи с введением санкций.
Такая политика, по его мнению, губительна для Европы, так как грядущая зима будет холоднее обычного. В статье отмечено, что в Германии и Италии, например, уже начались серьезные проблемы с энергетической безопасностью.
"Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна", — добавил обозреватель.
Кроме того, на фоне кризиса в Германии намерена возвыситься Польша. Автор отметил, что Варшава не обладает теми же экономическими возможностями, что Берлин, но она пользуется поддержкой Вашингтона.
Так, подчеркнул Метер, Польша выдвинула Германии требования о репарациях за Вторую мировую войну.
Берлин отказался удовлетворить требование Варшавы, однако судьбу страны Вашингтон уже решил, добавил обозреватель.
https://1prime.ru/energy/20221007/838384101.html