МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Великобритания зимой может столкнуться с отключением электричества при отсутствии поставок российских энергоресурсов, сообщило Reuters со ссылкой на оператора энергосистемы страны National Grid. СМИ: Франции грозят проблемы с производством продуктов из-за цен на энергию

По данным компании, существует несколько сценариев развития ситуации. Во-первых, систематические трехчасовые отключения электричества в "заранее определенные периоды" в течение дня с целью обеспечения общей безопасности и целостности системы электроснабжения по всей Британии". Такое решение позволит снизить потребление на пять процентов, отметили в National Grid.

Во-вторых, британские власти задействуют дополнительные угольные станции для получения около двух гигаватт энергии. Этот сценарий, подчеркнули в компании, возможен при отсутствии поставок сырья из Франции, Нидерландов и Бельгии.

Ранее энергетический регулятор Ofgem сообщал о росте стоимости электроэнергии на 80% с октября. При этом средний предельный счет домохозяйств за год превысит 3500 фунтов.