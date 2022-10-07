МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Снижение экспорта угля из РФ в нынешнем году компенсируется повышенным спросом внутри страны, который с начала года вырос более чем на 7 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на конференции "Угольная отрасль — новые реалии". Назван объем допдоходов бюджета от экспортной пошлины на уголь и удобрения

"За первые восемь месяцев 2022 года уровень добычи снизился менее чем на 1%, и есть пока падение экспорта. Однако данное падение в значительной степени компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос более чем на 7 миллионов тонн", — заявил он.

Мочальников напомнил, что по итогам прошлого года Россия замкнула тройку мировых лидеров стран-экспортеров угля. Доля российского угля в мировом экспорте, по словам замглавы Минэнерго, составляет 17%.

Запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза начал действовать с августа. Перед отраслью в настоящее время стоит амбициозная задача переориентировать их на альтернативные рынки, и эта задача определяет перспективу развития угольной промышленности, также подчеркнул замминистра.

"Необходима реализация инфраструктурных проектов, в первую очередь строительство мощностей Восточного полигона, а также поиск новых логистических решений, включая развитие инфраструктуры Черноморского бассейна", — отметил Мочальников, заявив, что все эти меры позволят увеличить экспорт угля из России в страны АТР и приведут к сохранению инвестиционного потенциала в угольной отрасли.