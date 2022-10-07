МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Закачка в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). СМИ: группа стран предложила ЕС ввести ценовой коридор на весь импорт газа

По состоянию на конец газовых суток 5 октября (завершились в 7.00 мск 6 октября) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,24 процентных пункта (п.п.). Всего в них около 97,39 миллиарда кубометров.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы — не менее чем на 90%. Показатель в 80% пока не достигнут в Болгарии (77,79%), Венгрии (74,76%) и Латвии (53,13%) При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная.

Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.