МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Топливный рынок России предстоящей зимой будет сбалансирован и сможет удовлетворить внутренний спрос: НПЗ подготовились к сезону и готовы увеличивать производство зимнего дизельного топлива, заявили журналистам в Минэнерго РФ. В Минэнерго рассказали, что компенсирует снижение экспорта угля в 2022 году

По оценкам Минэнерго, спрос на зимнее дизельное топливо в этом году сохранится на уровне предыдущего, то есть в совокупности это около 20 миллионов тонн, при этом на внутренний рынок, как и ранее, продолжит поставляться порядка 90% от всего произведённого.

"В грядущем осенне-зимнем периоде российский топливный рынок сохранит сбалансированность, удовлетворив весь складывающийся на внутреннем рынке спрос, в том числе по зимнему "дизелю", — прокомментировали в министерстве, добавив, что рост розничных цен будет не выше инфляции.

"Российские НПЗ хорошо подготовились к зимнему сезону – завершилась большая часть модернизаций НПЗ, в том числе направленных на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива", — добавили в Минэнерго. Тем временем зимнее дизельное топливо 3 октября открыло торги на бирже в осеннем сезоне своим максимальным значением — почти 69 тысяч рублей за тонну, хотя после цена стала постепенно снижаться.

"На оптовом рынке изменение ценовой тенденции вызвано, подчеркнем, именно сезонными факторами – начавшимся чуть ранее, чем в прошлые годы, похолоданием на большей части страны, что в свою очередь ускорило переход топливных трейдеров и потребителей с летних сортов дизельного топлива на морозостойкие межсезонные и зимние сорта, которые закупаются в запас в ожидании роста спроса", — пояснили в Минэнерго.

По данным министерства, компании топливно-энергетического комплекса постепенно наращивают объемы торгов на бирже, заканчивают ремонт НПЗ, поставки для внутреннего рынка продолжают стимулироваться за счёт демпфирующего механизма, а само Минэнерго в рамках топливных штабов рекомендует производителям продолжать увеличивать производство и реализацию на внутреннем рынке зимних сортов дизельного топлива.