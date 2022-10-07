ТОКИО, 7 окт — ПРАЙМ. Япония осуждает передачу Запорожской АЭС под контроль России, заявил на пресс-конференции в Токио в пятницу заместитель генерального секретаря Сэйдзи Кихара. "Росатом" начал интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему

"То, что Россия заняла (Запорожскую) атомную станцию, и другие действия России являются непозволительными. Мы осуждаем их как страна, пережившая аварию на АЭС "Фукусима-1". Мы требуем от России как можно скорее остановить (эти действия)", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 5 октября поручил передать Запорожскую АЭС под управление России и подписал указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", им сохранят зарплату и социальные гарантии.