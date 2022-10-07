МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Введение потолка цен на газ станет неверным ответом на происходящий в Европе энергокризис и только усугубит проблемы континента, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут. Эксперты сочли решение ЕС о потолке цен на российскую нефть неэффективным

По его мнению, европейские политики на фоне энергокризиса не имеют такой роскоши, как просто сидеть и ждать. "Лидеры ЕС чувствуют, что должны что-то сделать — что угодно, прямо сейчас, до зимы", — написал он.

Клут считает, что решение, к которому склоняются европейские лидеры, "вероятно, усугубит проблемы континента".

"На фоне всех сумасшедших цен вокруг нас наиболее возмутительными являются текущие тарифы на природный газ. Поэтому Еврокомиссия, находясь под давлением со стороны большинства стран ЕС, предлагает ограничить цены на газ", — отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто "несколько больших, сильных стран Европы".