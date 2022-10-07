МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике, в том числе в ядерной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Китай может увеличить импорт сырья в конце года

"Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной", — сказал он в ходе четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, также заявил Лавров.

По его словам, Россия совместно с единомышленниками продолжает отстаивать необходимость соблюдения баланса между работой по противодействию изменениям климата с одной стороны и задачами социально-экономического развития с другой.

"Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выброса парниковых газов", — сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия".