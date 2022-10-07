СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Росатом" начал интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему

"Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции", — сказал он.

Рогов пояснил, что для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока.

"Профилактические работы на энергоблоках ведутся. Но речи об их запуске сейчас не идет. Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени — до недели — и потребует большие объёмы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить", — рассказал он.

По словам Рогова, группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу.

"К нам едет группа экспертов МАГАТЭ. Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии", — заявил он.

В новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии, сообщил Рогов.

Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех. Их прибытие ожидается в пятницу, 7 октября.