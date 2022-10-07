ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Дожидаться результатов расследования ЧП на "Северных потоках" нужно без паники и при этом следует готовиться к подобным инцидентам на будущее, заявил глава Европарламента Роберт Метсола перед началом неформального саммита ЕС в Праге призвала. В МИД напомнили, что взрывы на "Северных потоках" являются терактами

"Я считаю, что нам надо без паники дождаться информации о том, кто совершил это. Но я считаю, что мы должны быть лучше готовы к подобным действиям в наших водах", — сказал он.

ЧП сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов на "Северных потоках" его можно будет считать достоверным и объективным.