БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Евросоюз, принимая решения о потолке цен на энергоносители, включая газ, может остаться без энергии вообще, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
"Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны", — сказал он.
В пятницу в Праге проходит неформальный саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены газа.
https://1prime.ru/energy/20221007/838387540.html
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