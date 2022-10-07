БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Евросоюз, принимая решения о потолке цен на энергоносители, включая газ, может остаться без энергии вообще, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. СМИ: введение потолка цен на газ лишь усугубит проблемы Европы

"Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны", — сказал он.

В пятницу в Праге проходит неформальный саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены газа.