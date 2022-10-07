РИМ, 7 окт — ПРАЙМ. Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал декрет, предусматривающий сокращение потребления природного газа в зимний период, согласно которому отопительный сезон 2022-2023 годов сокращен на 15 дней, а температура воздуха в жилых помещениях будет снижена на один градус. Глава Eni заявил, что Италия может спокойно пережить зиму

В соответствии с этим документом вся территория страны разделена на шесть географических зон, для каждой из которых предусмотрен свой период отопления. Так, например, в Риме, который отнесен к зоне D, отопление будет производиться в течение 11 часов в сутки с 8 ноября по 7 апреля. Наименьший период отопления предусмотрен для зоны А, в которую входит остров Лампедуза и южные районы Сицилии, зато в северной зоне F никаких ограничений вообще не будет.

Отопительный сезон на Апеннинах на сей раз начнется на восемь дней позже и завершится на неделю раньше. При этом в целях экономии отопление будет производиться на час в день меньше, а температура в жилых помещениях будет снижена до 19 градусов, а в производственных – до 17.

Исключение из этих правил сделано для лечебных учреждений, яслей и детских садов, бассейнов, саун, а также для всех зданий, оборудованных системами отопления, которые работают преимущественно на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, декрет дает возможность муниципальным органам власти включать отопление в периоды, которые не предусмотрены этим документом, в случае "особенно тяжелых климатических условий". Эксперты спрогнозировали увеличение расходов итальянцев на газ на 117%

По данным Национального агентства новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития Италии (Enea), реализация этих мер должна обеспечить экономию в размере 2,7 миллиарда кубометров газа.

Объем потребления газа в Италии в 2021 году, согласно данным оператора газотранспортной сети Snam, составил 76 миллиардов кубометров с ростом почти на 8% по сравнению с 2020 годом.

Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в четверг заявил, что Италия имеет все возможности для того, чтобы спокойно пережить будущую зиму, поскольку национальные газовые хранилища заполнены, а российский газ в значительной степени уже замещен. При этом он допустил возникновение "технических проблем" со странами-поставщиками, а также указал, что нельзя исключать более холодную зиму с температурами ниже средних, зарегистрированных за последние четыре года.