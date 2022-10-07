БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть. США работают над ответом Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.

"Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", — сказал Боррель перед началом неформального европейского саммита в Праге.

По его словам, сегодня энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".

"Мы намерены обсудить это сегодня на саммите", — добавил он.