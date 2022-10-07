ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Саммит глав государств ЕС не примет в пятницу окончательных решений, в том числе по лимитам цен на газ, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи в Праге.
"Сегодня не будет решений, это неформальный совет. Но конечно, это подготовка к официальному саммиту, (который пройдет — ред.) в конце октября", — сказала она. Трансляция заявления велась на сайте ЕК.
По ее словам, будет дискуссия о лимитах цен.
"Вопрос — где поставить их, как поставить их", — пояснила глава ЕК.
Она выразила уверенность, что страны ЕС придут "к хорошим выводам" по лимитам цен в рамках дискуссии в пятницу.
https://1prime.ru/energy/20221007/838388037.html
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