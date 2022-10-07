МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, окажут помощь в запуске энергоблоков, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. "Росатом" начал интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему

"Основная функция миссии МАГАТЭ — это безопасная эксплуатация Запорожской атомной станции, и те два человека, которые на данный момент находятся в рамках рабочей миссии, будет сегодня произведена их ротация, приедут четыре человека миссии, МАГАТЭ увеличивает количество членов своей миссии. В связи с тем, что начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков, они, я думаю, будут помогать в рамках своих мероприятий в запуске станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Волга также отметил, что сейчас идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков, станция находится в рабочем состоянии, может генерировать энергию.

"Сотрудники станции постоянно ведут ремонтные работы, и все то, что было повреждено украинскими ВСУ, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Станция в рабочем состоянии, она может генерировать мощности после запуска, мы этого ожидаем в ближайшее время", — добавил он.

Сейчас на АЭС находятся два представителя МАГАТЭ, ведущих мониторинг ситуации на атомной станции. Ранее в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.