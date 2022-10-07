МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Украине будет сложно экспортировать электроэнергию в Европу без Запорожской АЭС, заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью интернет-изданию "Левый берег". Новые специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки Запорожской АЭС

"Это будет очень сложно. Экспорт – это возможность зарабатывать средства для энергорынка, который сейчас переживает не лучшие времена, в частности из-за падения потребления. Функционирование Запорожской атомной электростанции в единой энергосистеме дает возможность экспортировать до двух гигаватт или до трех гигаватт в Европу. Это очень важно не только для нас, но и для европейцев. Тут же вопрос в том, что чем больше мы экспортируем, тем меньше европейцы потребляют российского газа и угля. Условно 1 ГВт или 2 ГВт — это миллиарды метров кубических газа в год", — ответил он на вопрос, сможет ли Украина экспортировать электроэнергию без Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.