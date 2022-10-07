МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", поврежденных в результате диверсии, заявили в посольстве России в Дании.

"Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений", — сказано в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб.

"Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", — говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что диверсия против газопроводов — это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.

Кроме того, в посольстве заявили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия.

"В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", — сказано в заявлении.