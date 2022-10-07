ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Многие страны Евросоюза поддержали на неформальном саммите ЕС в Праге при рассмотрении энергетических проблем идею о разделении цен на газ и электроэнергию, что означало бы снижение цен для населения и фирм в странах ЕС, заявил премьер председательствующей в союзе Чехии Петр Фиала.

"Все большее число стран-членов ЕС поддерживает отделение цены газа от цены электричества, а это означало бы в итоге общее снижение цен как для населения, так и для фирм. Необходимо также искать возможности для помощи с ценами энергии для крупных фирм, так, чтобы это отвечало правилам ЕС. При этом мы не должны допускать "соревнования" отдельных национальных решений данных проблем. Во всех этих случаях гораздо выгоднее и эффективнее достичь общеевропейского решения", — заявил Фиала на заключительной пресс-конференции неформального саммита ЕС в Праге.