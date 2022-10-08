Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины
Член администрации Запорожской области Рогов: ЗАЭС отключилась от энергосистемы Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины была повреждена последняя линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", сказал он журналистам РИА Новости Рогов.
В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.
Рогов также сообщил, что из-за обстрелов ЗАЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.
По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221008/838395135.html
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