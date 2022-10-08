СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины была повреждена последняя линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Новые специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки Запорожской АЭС

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", сказал он журналистам РИА Новости Рогов.

В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.

Рогов также сообщил, что из-за обстрелов ЗАЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.