МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,5 миллиона кубометров на 8 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20221008/838395932.html
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