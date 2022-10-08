РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — ПРАЙМ. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Минэнерго оценило обеспеченность Крыма топливом

"Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань — Волна", работает полевая кухня", — написал он в Telegram.

Кондратьев добавил, что в случае необходимости регион готов оперативно открыть еще семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.