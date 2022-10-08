СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Запас бензина и дизтоплива в Крыму достаточный, ситуация с поставки находится под контролем, подвоз с материка будет осуществлен, сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

"Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", — написал Коринь в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что бензин в канистры отпускаться не будет с целью недопущения искусственного ажиотажа.

"Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", — написал он в своем Telegram-канале.

"Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста", — добавил Развожаев.

Ранее он заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.