МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Теракт на "Северных потоках" носит беспрецедентный характер, нанесен серьезный ущерб России и энергобезопасности Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия допустила возможность ремонта "Северных потоков"

"Эта ситуация носит беспрецедентный характер. В результате инцидента пострадала критическая инфраструктура. Нанесен серьезный ущерб интересам России и энергобезопасности Европы. Сейчас важно провести объективное, всестороннее разбирательство с участием нашей страны и установить истинные причины произошедшего", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По мнению министра, ответ на вопрос, кому выгодно такое развитие событий, очевиден: в первую очередь, США и их поставщикам дорогого заокеанского СПГ, "заинтересованным в силовом вытеснении конкурентов с европейского газового рынка".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.