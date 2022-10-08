Коалиция CodeRouge: протестующие в Бельгии пытаются блокировать объекты фирмы TotalEnergies
БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies, сообщают организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код).
"Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике", — говорится в сообщении организации в Twitter.
СМИ сообщают, что акции проходят в городе Льеж и населенном пункте Фелуи в Валлонском регионе. Там участник акции блокируют дороги рядом c объектами энергетической компании.
"Граждане бьют тревогу из-за климатической, социальной и гуманитарной катастрофы, вызванной деятельностью таких компаний как TotalEnergies", — сказала журналистам официальный представитель CodeRouge Клоэ Миколайчак. По ее словам, эта компания получила огромную прибыль на фоне социального и экологического кризиса, когда семьи не знают, будут ли они в состоянии оплачиваться счета за энергию.
В частности, она указала, что компания планирует выплатить своим акционерам дополнительные дивиденды на общую сумму 2,6 миллиарда евро. "Энергетические компании, использующие углеводороды, должны финансировать трансформации, которые позволят нам уйти от ископаемого топлива", — сказала представитель организации.
https://1prime.ru/energy/20221008/838398581.html