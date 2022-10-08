БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies, сообщают организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код). Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

"Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике", — говорится в сообщении организации в Twitter.

СМИ сообщают, что акции проходят в городе Льеж и населенном пункте Фелуи в Валлонском регионе. Там участник акции блокируют дороги рядом c объектами энергетической компании.

"Граждане бьют тревогу из-за климатической, социальной и гуманитарной катастрофы, вызванной деятельностью таких компаний как TotalEnergies", — сказала журналистам официальный представитель CodeRouge Клоэ Миколайчак. По ее словам, эта компания получила огромную прибыль на фоне социального и экологического кризиса, когда семьи не знают, будут ли они в состоянии оплачиваться счета за энергию.

В частности, она указала, что компания планирует выплатить своим акционерам дополнительные дивиденды на общую сумму 2,6 миллиарда евро. "Энергетические компании, использующие углеводороды, должны финансировать трансформации, которые позволят нам уйти от ископаемого топлива", — сказала представитель организации.