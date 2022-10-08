БАКУ, 8 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили рассмотрели работы, проведенные из-за увеличения пропускной способности энергосистем двух стран, обеспечением транспортировки экспортируемой из Азербайджана электроэнергии в Турцию и страны Европы, сообщила пресс-служба азербайджанского минэнерго. В Азербайджане рассказали о поставках газа в Болгарию

"Находящийся с визитом в Грузии министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили. На встрече были подчеркнуты отношения высокого уровня, политический диалог и успешное энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией. Была рассмотрена работа, проделанная в связи с увеличением пропускной способности энергосистем Азербайджана и Грузии, обеспечением транспортировки экспортируемой из Азербайджана электроэнергии в Турцию и страны Европы", — сказано в сообщении.