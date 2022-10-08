Резервные дизель-генераторы обеспечивают работу Запорожской АЭС
Минобороны: резервные дизель-генераторы обеспечивают работу Запорожской АЭС
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после выхода из строя ЛЭП, которая обеспечивает собственные нужды объекта, из-за обстрела украинскими реактивными снарядами, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы", — сказано в сводке ведомства.
В министерстве также отметили, что сейчас завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения АЭС и города Энергодар.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивает Минобороны.
https://1prime.ru/energy/20221008/838399889.html
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