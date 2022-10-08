МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после выхода из строя ЛЭП, которая обеспечивает собственные нужды объекта, из-за обстрела украинскими реактивными снарядами, сообщило в субботу Минобороны РФ. Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

"Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы", — сказано в сводке ведомства.

В министерстве также отметили, что сейчас завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения АЭС и города Энергодар.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивает Минобороны.