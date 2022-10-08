БЕРЛИН, 8 окт — ПРАЙМ. Тысячи демонстрантов собрались в субботу перед бундестагом в Берлине, чтобы выразить протест против политики немецких властей, сообщил корреспондент РИА Новости. Журналист отметил, что протестующие требуют отмены антироссийских санкций и доступ к дешевым энергоносителям из России. Шольц раскрыл, в чем была ошибка газовой политики Германии

Организатором мероприятия является оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Участники выдвинули лозунг: "наша страна превыше всего".

Они недовольны "взрывными" ценами, социальной политикой властей ФРГ и требуют возобновить поставки дешевых энергоносителей из России.

Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагами. На плакатах указано "я хочу российские газ и нефть", "тот, кто молчит сегодня — замерзнет завтра", также есть призывы об отставке правительства. У некоторых участников на плакатах есть русские надписи, например, "мир и дружба с Россией".

Ранее АдГ заявила о начале протестной кампании с сентября текущего года, участники которой выразят своё недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации будут проходить по всей стране по понедельникам под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног — наша страна превыше всего". Протестующие требуют от правительства завершить экономическую войну, отменить сборы на газ и остановить действие антироссийских санкций. Среди требований демонстрантов — запустить "Северный поток — 2".

В рамках этой кампании в субботу АдГ организовала большой общенациональный митинг в Берлине, в котором, как анонсировала ранее партия, примут участие жители со всей страны.