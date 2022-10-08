МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Крым, Херсонская и Запорожская области обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами, а именно топливом, газом и электроэнергией, Минэнерго России держит на контроле дальнейшее стабильное обеспечение регионов ресурсами, сообщило министерство. По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта

В Минэнерго прошло заседание оперативного штаба по обеспечению энергоресурсами Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

"Минэнерго России держит на контроле стабильное обеспечение энергоресурсами потребителей в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях. Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами", — сообщило министерство в своём Telegram-канале.

Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет, добавили в Минэнерго.