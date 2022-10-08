Крым, Херсонская и Запорожская области имеют все необходимые энергоресурсы
Минэнерго: Крым, Херсонская и Запорожская области обеспечены всеми энергоресурсами
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Крым, Херсонская и Запорожская области обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами, а именно топливом, газом и электроэнергией, Минэнерго России держит на контроле дальнейшее стабильное обеспечение регионов ресурсами, сообщило министерство.
В Минэнерго прошло заседание оперативного штаба по обеспечению энергоресурсами Крыма, Херсонской и Запорожской областей.
"Минэнерго России держит на контроле стабильное обеспечение энергоресурсами потребителей в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях. Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами", — сообщило министерство в своём Telegram-канале.
Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет, добавили в Минэнерго.
https://1prime.ru/energy/20221008/838400531.html
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